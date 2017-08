Ärzte Zeitung, 17.08.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Schwule und Lesben

Adoption ohne Ideologie

Ein Kommentar von Marco Mrusek

Gleichgeschlechtliche Paare können nach der Bundestagsentscheidung für die "Ehe für alle" künftig gemeinsam Kinder adoptieren. Bisher war dies nur einem Elternteil gestattet.

Argumente dafür hat jetzt erneut eine Studie US-amerikanischer Forscher bestätigt. Denn es stimmt nicht, wie nach der Abstimmung im Parlament vom Rand hereingerufen wurde, dass ein Fehlen des männlichen oder des weiblichen Elternteils der Kindesentwicklung im Wege stünde.

Ganz im Gegenteil, haben Wissenschaftler wieder und wieder belegt.

Wenn überhaupt, dann ist ein Risikofaktor für die Entwicklung von Kindern homosexueller Eltern die Erfahrung von Diskriminierung durch Gleichaltrige – darauf weist das Deutsche Jugendinstitut hin.

Es stünde uns also gut an, die gemeinsame Adoption von gleichgeschlechtlichen Paaren ohne ideologische Scheuklappen zu betrachten und zwei Vätern oder Müttern die gleichen Chancen in der Erziehung einzuräumen wie Vater und Mutter.

Lesen Sie dazu auch:

Geschlechtsidentität: Homosexuelle Eltern? Das lässt Kinder kalt



Schreiben Sie einen Kommentar Überschrift



Text

Zum Kommentieren bitte anmelden. Anmelden ÜberschriftText

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich

Magen-Karzinom Bitterer Tropfen Zwei Gläser Wein? Das lass lieber sein! Wer täglich mehr als zwei Gläser Wein leert, hat ein erhöhtes Risiko, an Magenkrebs zu erkranken. Ob ein Komplettverzicht ratsam ist, bereitet Forschern noch Kopfzerbrechen. Wer täglich mehr als zwei Gläser Wein leert, hat ein erhöhtes Risiko, an Magenkrebs zu erkranken. Ob ein Komplettverzicht ratsam ist, bereitet Forschern noch Kopfzerbrechen. mehr »