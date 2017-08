Ärzte Zeitung online, 18.08.2017 1

Chronobiologe rät

Tests in der Schule besser um 10 Uhr!

FRANKFURT / MAIN. .Nach den Sommerferien fangen viele Schüler wieder an zu stöhnen: Früh aufstehen ist angesagt. Vor allem männliche Jugendliche belastet der Unterrichtsbeginn um acht Uhr, sagt Horst-Werner Korf, Direktor des Senckenbergischen Chronomedizinischen Instituts.

"Kleine Kinder sind fast immer Lerchen", sagt Korf. "In der Pubertät werden dann viele zu Eulen." Chronobiologen fordern schon lange einen späteren Schulstart – ohne Ergebnis.

Dennoch könnten die Schulen etwas tun, ohne an den Grundfesten zu rütteln, so Korf. Lehrer könnten Prüfungen "in einem Zeitfenster schreiben lassen, wo beide Typen die gleiche Leistungsbereitschaft haben, etwa zwischen 10.00 und 10.30 Uhr", so Korf. (dpa)

