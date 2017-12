Ärzte Zeitung online, 06.12.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Prüfbericht

Kaum Auffälligkeiten in der Transplantationsmedizin

Das Transplantationsgeschehen in Deutschland verläuft weitgehend unauffällig. Diese Bilanz zogen heute Experten der Prüfkommission.

Nierenentnahme: Ob bei der Transplantation von Organen alles mit rechten Dingen zugeht, überprüfen seit 2012 Prüfungs- und Überwachungskommission. © Paul Eckenroth / JOKER / dpa

BERLIN. "Der Normalfall ist, dass die Transplantationszentren regelkonform arbeiten", sagte Professor Hans Lippert, Vorsitzender der Überwachungskommission. Auffälligkeiten gab es im Prüfungszeitraum lediglich in Berlin, Göttingen und Essen, wie die bei der Bundesärztekammer angesiedelte Prüfungs- und Überwachungskommission zur Prüfung der Herz-, Lungen-, Nieren-, Leber- und Pankreastransplantationsprogramme am Mittwoch in Berlin berichtete. Im wesentlichen ging es nach den Recherchen der Kommissionen vor allem um Leberprogramme, zum Beispiel um die Alkoholkarenz von sechs Monaten vor der Transplantation bei alkoholbedingter Leberzirrhose. In der Folge eines Urteils des Bundesgerichthofs gilt diese Regelung seit 2015 nicht mehr als strafrechtsbegründend.

Unter die Lupe genommen haben die Kommissionen 59 Transplantationsprogramme auf der Basis von Krankenakten von mehr als 1900 Empfängern postmortal gespendeter Organe aus den Jahren 2013 bis 2015. Das Hauptaugenmerk richte sich dabei auf die Frage, ob bei den Anmeldungen zur Warteliste und insbesondere bei den Hochdringlichkeitsanträgen an Eurotransplant gegen die Richtlinien der Bundesärztekammer verstoßen werde, sagte die Vorsitzende der Prüfungskommission, die Vorsitzende Richterin am Kammergericht i. R. Anne-Gret Rinder.

Der Vorsitzende der Ständigen Kommission Organtransplantation, Professor Hans Lilie, hat bei der Vorstellung des Berichts die normative Qualität der Bundesärztekammer bei der Formulierung und Begutachtung der rechtlichen Ausgestaltung der Organspende betont. Wer bei der Anmeldung bei Eurotransplant unrichtige Angaben zum Gesundheitszustand eines Patienten mache, riskiere eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren, erinnerte Lilie.

Die Vertrauensstelle Transplantationsmedizin hatte seit 2016 insgesamt 35 Eingaben zu bearbeiten, berichtete die Leiterin Professor Ruth Rissing-van Saan. Das Interesse richtete sich vor allem darauf, Fragen zu den Kosten von Lebendspenden sowie zur medizinischen Versorgung von Flüchtlingen und Asylbewerbern zu klären. (af)