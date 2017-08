Große Kritik an "Marionettenshow von Bund und Autoindustrie"

Ich bleibe dabei!

"Die Politik und allen voran ein grandios uninformierter, dilettierender Bundesverkehrsminister, aber auch die ihm nachgeordneten Bundesbehörden bzw. die örtlichen KFZ-Zulassungsstellen haben, ob mit Vorsatz oder nicht, zumindest grob fahrlässig weggeschaut oder protegiert, ignoriert, vertuscht bzw. kohabitierend kollaboriert.

Automobil-Lobbyisten haben verschleiert und vertuscht bzw. durch gezielte Desinformation und Propaganda ein Diesel-Gate heraufbeschworen, dass nicht nur Firmenvorstände, sondern auch die milliardenschweren Eigentümerfamilien treffen muss.

Dabei bestand und besteht zusätzlich auch eine besinnungs- und gewissenlose Kumpanei mit den Aufsichtsräten aus Politik, Wirtschaft, Banken, Handel und Gewerkschaften, die immer mit dem deutschen Technologie-Vorsprung und der Sicherung von Arbeitsplätzen in den heimischen Schlüssel-Technologien argumentiert haben."



Bezeichnend: "Die Automobilindustrie verfolgt gemeinsam mit der Politik das Ziel, die Luftqualität weiter zu verbessern. Fahrverbote könnten und müssten in Deutschland vermieden werden." Dieses Fazit zog der Verband der Automobilindustrie (VDA) am Mittwoch nach dem "Nationalen Forum Diesel".



Dazu ein ebenso pikantes wie bezeichnendes Detail. Diese vorgefertigte Stellungnahme wurde den Medien, der Öffentlichkeit und der Politik vom VDA präsentiert, b e v o r Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt und Bundesumweltministerin Barbara Hendricks überhaupt ansatzweise die Möglichkeit bekamen, ihre fachministeriellen Statements zu veröffentlichen.



Von Hardware-technischen Veränderungen beim Diesel-Individualverkehr also keine Spur, keine Reue, kein Schuldbewusstsein bei VW, Porsche, Audi, Mercedes und BMW: "Business as usual"?



Mf + kG, Dr. med. Thomas G. Schätzler, FAfAM Dortmund (z.Zt. Bergen aan Zee/NL) Auf Twitter habe ich dem CDU-Bundestagsabgeordneten Jens Spahn, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister der Finanzen, der die Minimal-Ergebnisse des "Dieselgate" auf die Art eines Donald-Trump-Pressesprechers geradezu enthusiastische und zugleich postfaktisch als Durchbruch feiern wollte, geantwortet: https://t.co/Grea9uNnNM Peinlicher politischer Kotau vor der Automobilindustrie! Vgl. https://t.co/tmYkNDW6oK