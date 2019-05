Ärzte Zeitung online, 06.05.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



USA

Spenderorgan per Drohne in Klinik

BALTIMORE. Im US-Bundesstaat Maryland wurde offenbar zum ersten Mal ein Spenderorgan – eine Niere – per Drohne in ein Krankenhaus geliefert, wie „The New York Times“ berichtet.

Bei dem Flug legte die Drohne zwar nur knapp fünf Kilometer zurück, die Entwickler von der University of Maryland seien allerdings zuversichtlich, dass Drohnen künftig den Transport von Spenderorganen beschleunigen könnten.

Die neu entwickelte Drohne verfüge über Systeme zur Überwachung des Organs sowie über verschiedene Sicherheitssysteme, falls es in den über 120 Metern Flughöhe zum Notfall kommen sollte. Während des Einsatzes sei die Drohne von zwei Piloten vom Boden aus überwacht worden. (grz)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich