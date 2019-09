Ärzte Zeitung online, 19.09.2019 1

Gefahr für den Fötus?

Rußpartikel setzen sich in Plazenta fest

DIEPENBEEK. Rußpartikel, denen Frauen in der Schwangerschaft ausgesetzt sind, erreichen die Plazenta, haben belgische Forscher herausgefunden. Sie hatten schwarzen Kohlenstoff, der bei Verbrennung entsteht, in 28 Plazentae nachgewiesen (Nat Comm 2019, online 17. September).

Die Menge der Kohlenstoff-Partikel stand dabei in positivem Zusammenhang mit dem Schadstoff-Expositionsgrad der Mutter. Bisher war eine Plazentaablagerung von Partikeln zwar vermutet, aber nicht nachgewiesen worden. Die Forscher nehmen an, dass die Schadstoffpartikel auch in Richtung des Fötus transportiert werden.

Dies könnte den Forschern zufolge die negativen Auswirkungen von Schadstoffen auf ungeborenes Leben erklären. (mmr)

