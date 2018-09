Ärzte Zeitung online, 18.09.2018 1

Übergewicht bei Kindern

Neue Konzepte gegen Adipositas gefordert

Kinder- und Jugendärzte sind alarmiert: Krankhaftes Übergewicht wird zunehmend zu einem sozialen Problem. Sie fordern nun konkrete Gegenmaßnahmen.

Mehr Bewegung und vor allem eine gesunde Ernährung soll Kindern eine Zukunft ohne zu viele Pfunde ermöglichen. © Waltraud Grubitzsch / dpa

BERLIN. In welche Familie ein Kind hineingeboren wird, entscheidet wesentlich über sein persönliches Gesundheitsrisiko: Das für Adipositas liegt mehr als viermal höher, wenn die Familie sozioökonomisch schlecht gestellt ist. Diesen Zusammenhang hat kürzlich der von der DAK vorgelegte Kinder- und Jugendreport offengelegt. Zentraler Risikofaktor war danach der Bildungsstatus der Eltern neben deren beruflicher Stellung und dem Haushaltseinkommen.

"Wir dürfen diese Kinder keinesfalls zurücklassen, sondern müssen stärkere Anstrengungen unternehmen, um allen Kindern einen guten Start in ihre Zukunft zu ermöglichen, so Dr. Thomas Fischbach in einer Pressemitteilung. Der Präsident des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte hat daher gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin und der Deutschen Adipositas Gesellschaft zu einer Pressekonferenz nach Berlin eingeladen.

Die Medizinischen Verbände riefen die Politik auf, die Misere der bisherigen Präventionspolitik zu erkennen und aktiv zu werden. "Wir können es uns nicht leisten, nichts zu tun", so das gemeinsame Credo.

Auf der Forderungsliste für konkrete Schritte stehen dabei unter anderen:

Die Abgabe zuckerhaltiger Getränke in Kita und Schulen soll unterbunden werden.

Mindeststandards für eine gesunde Gemeinschaftsverpflegung sollen verpflichten eingeführt werden.

Gesündere Lebensmittel sollen leichter erkennbar sein, etwa durch eine Kennzeichnung auf der Vorderseite ähnlich dem Nutriscore in Frankreich. Übergangsweise nutze auch eine App wie "Open Food Facts".

eine Zuckersteuer

eine Beschränkung von an Kinder gerichteter Lebensmittelwerbung und

ein Ausstieg aus gescheiterten Präventions-Projekten

Die Verbände kündigten zudem an, die „Plattform Ernährung und Bewegung“ zum nächstmöglichen Zeitpunkt zu verlassen. BVKJ-Präsident Fischbach begründete den Schritt damit, dass die Industrie-Mitglieder der Plattform das Thema Ernährung eher stiefmütterlich behandelt hätten.

Ein Vertreter der Plattform bestritt den Vorwurf. Die Balance der Themen sei immer gewährleistet. Es gebe eine Verzerrung der Wahrnehmung. Die Plattform wurde 2004 gegründet. Zuvor hatte bereits die Deutsche Gesellschaft für Ernährung die Plattform verlassen. (run/af)

