Experte warnt

Einige adipöse Kinder haben Symptome wie 50-Jährige

Um die Gesundheit von vielen adipösen Kindern ist es offenbar nicht gut bestellt. Einige haben Erkrankungen wie sie bei Patienten jenseits der 50 vorkommen, berichtet ein Experte.

Mehr als jeder Vierte der Fünf- bis Siebzehnjährigen in Deutschland ist nach Angaben des RKI übergewichtig. © Aunging / stock.adobe.com

WIESBADEN. Manche adipösen Kinder und Jugendliche haben bereits eine Herzmuskelverdickung oder andere Symptome, wie sie sonst erst im Alter ab 50 Jahren vorkommen.

Gerade für diese Altersgruppe gebe es aber Versorgungslücken in der Therapie, warnte Professor Martin Wabitsch, Leiter der Sektion Pädiatrische Endokrinologie und Diabetologie Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin Ulm. Er ist Präsident der an diesem Freitag (9. November) beginnenden Jahrestagung der Deutschen Adipositas Gesellschaft in Wiesbaden.

Auch Verschleißerscheinigungen an Knie und Hüfte

Wabitsch berichtet: „Sowohl Kniegelenk als auch Hüftgelenk bilden früh Verschleißerscheinungen.“ Auch Fettleber, Herzmuskelverdickung oder eine Verfettung der Bauchspeicheldrüse „wie bei erwachsenen Patienten im Alter von 50 oder 60 Jahren“ seien bei den jungen Patienten anzutreffen.

„Die sind früh krank und häufig untertherapiert, denn Kinder- und Jugendärzte setzen zum Beispiel selten Blutdrucksenker ein“, sagte Wabitsch. „Da wird oft über viele Jahre etwas versäumt.“

„Zudem gehen Übergewicht und Adipositas mit einem hohen Leidensdruck einher“, ergänzte Wabitsch. Bereits im Kindesalter würden Menschen mit Übergewicht stigmatisiert.

Dabei sei das Körpergewicht in der frühen Kindheit zunächst genetisch bedingt und werde dann etwa von dem Angebot an Lebensmitteln beeinflusst.

Viele Kinder haben Übergewicht

Nach einer Untersuchung des Robert Koch-Instituts zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland haben 26,3 Prozent der Fünf- bis Siebzehnjährigen in Deutschland Übergewicht, 8,8 Prozent sind von Adipositas betroffen.

Wer bereits im Jugendalter einen Body-Mass-Index von mehr als 30 habe, sei medizinisch nur noch schwer zu erreichen, warnte Wabitsch. „Nur ein kleiner Prozentsatz sucht aktiv nach einer Behandlung.“ (dpa)

