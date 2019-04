Ärzte Zeitung online, 04.04.2019 1

Globale Gesundheit

Ernährung und Y-Chromosom – zwei globale Gesundheitsrisiken

Diesen Sonntag feiert die WHO ihre Gründung vor 71 Jahren. Studien geben Einblicke in die Gesundheit weltweit. Ein Hauptproblem steht im Küchenschrank.

Von Denis Nößler und Marco Mrusek

Männlich und gesüßte Getränke – eine schlechte Kombi. © ThamKC / stock.adobe.com

GENF / SEATTLE. Der diesjährige Weltgesundheitstag am Sonntag, 7. April, soll die Aufmerksamkeit auf die „allgemeine Gesundheitsversorgung“ lenken. Denn um die steht es in weiten Teilen der Welt nicht so gut, wie es sein sollte. Das haben neben der Weltgesundheitsorganisation WHO, die am Donnerstag in Genf ihre jährliche Statistik zur Gesundheit in den 194 Mitgliedsstaaten veröffentlicht hat, auch Forscher für die „Global Burden of Disease“-Studie (GBD) ermittelt (The Lancet 2019; online 3. April).

Während sich die WHO-Studie primär mit dem Zugang zur Gesundheitsversorgung beschäftigt, ist ein zentraler Inhalt der GBD-Diet-Studie die weltweite Ernährung. Die GBD-Daten aus 195 Ländern für die Jahre 1990 bis 2017 beinhalten zwar etliche Unsicherheiten, schreiben die Wissenschaftler. Sie bezeichnen sie aber als die „besten verfügbaren“.

Jeder fünfte Tote durch schlechte Ernährung

Rund um den Globus hapere es an verschiedenen Dingen: Schlechte Ernährung und die Folgen dessen sind etwa jedes Jahr für elf Millionen Todesfälle weltweit verantwortlich. Das wäre jeder Fünfte der geschätzten rund 50 Millionen Sterbefälle pro Jahr. Und es wäre mehr als die von der WHO geschätzten sieben Millionen Menschen, die jedes Jahr an den Folgen von Tabakkonsum sterben.

Dieses Problem wird nicht kleiner. Die Zahl der Todesfälle durch die Folgen schlechter Ernährung sinkt – relativ betrachtet – auch nicht, schreiben die GBD-Forscher. 1990 seien noch acht Millionen Todesfälle mit Fehlernährung assoziiert gewesen, drei Millionen weniger als 2017.

Allerdings: Die absolute Zahl steigt eben auch wegen demografischer Effekte: Die Weltbevölkerung ist seither um mehr als zwei Milliarden auf mittlerweile fast acht Milliarden Menschen gewachsen, heißt es in der UN-Statistik „World Population Prospects“.

Was sind die Folgen?

Die Folgen schlechter Ernährung sind bekannt. Die GBD-Forscher haben sie in Zahlen gefasst:

Kardiovaskuläre Krankheiten sind mittlerweile für zehn Millionen Todesfälle jährlich verantwortlich. Sie werden maßgeblich durch unausgewogene Ernährung mitverursacht.

sind mittlerweile für zehn Millionen Todesfälle jährlich verantwortlich. Sie werden maßgeblich durch unausgewogene Ernährung mitverursacht. Vollkorn könnte den GBD-Daten zufolge, äßen die Menschen mehr davon, etliche Todesfälle verhindern. Gut drei Millionen kardiovaskulär bedingter Sterbefälle jährlich führen die Forscher auf eine Ernährung mit zu geringer Vollkornzufuhr zurück.

könnte den GBD-Daten zufolge, äßen die Menschen mehr davon, etliche Todesfälle verhindern. Gut drei Millionen kardiovaskulär bedingter Sterbefälle jährlich führen die Forscher auf eine Ernährung mit zu geringer Vollkornzufuhr zurück. Erhöhter Natriumkonsum folgt gleich auf Platz zwei, ebenso wie die Minderzufuhr von Früchten. Beides soll außerdem ein Risikofaktor für Neoplasien sein. Die Forscher schätzen die Zahl der ernährungsbedingten Todesfälle wegen Krebserkrankungen auf eine Million weltweit pro Jahr.

folgt gleich auf Platz zwei, ebenso wie die Minderzufuhr von Früchten. Beides soll außerdem ein Risikofaktor für Neoplasien sein. Die Forscher schätzen die Zahl der ernährungsbedingten Todesfälle wegen Krebserkrankungen auf eine Million weltweit pro Jahr. Zucker wird der Studie zufolge in jedem Land viel zu viel konsumiert – vor allem getrieben durch gesüßte Getränke. Spitzenreiter sind die Nordamerikaner gefolgt von den Menschen in Lateinamerika. Dieser Ernährung rechnen die Forscher jedoch deutlich weniger Todesfälle zu als etwa unzureichenden Anteilen von Nüssen und Samen, Gemüse, Omega-3-Fettsäuren, Ballaststoffen oder übermäßigem Konsum von Fleisch.

wird der Studie zufolge in jedem Land viel zu viel konsumiert – vor allem getrieben durch gesüßte Getränke. Spitzenreiter sind die Nordamerikaner gefolgt von den Menschen in Lateinamerika. Dieser Ernährung rechnen die Forscher jedoch deutlich weniger Todesfälle zu als etwa unzureichenden Anteilen von Nüssen und Samen, Gemüse, Omega-3-Fettsäuren, Ballaststoffen oder übermäßigem Konsum von Fleisch. Übergewicht wird häufiger. So hat zum Beispiel in Deutschland mehr als jeder zweite Erwachsene Übergewicht. 53 Prozent aller Menschen im Alter über 18 Jahren hatten 2017 BMI von mindestens 25, teilte das Statistische Bundesamt mit. 2005 waren es noch 50 Prozent.

Um die Gesundheit ist es bei Männern schlechter bestellt als bei Frauen, so die WHO. 33 der häufigsten Todesursachen haben einen größeren negativen Einfluss auf die Lebenserwartung von Männern als auf die von Frauen. 2016 war die Gefahr bei 30-Jährigen, an den Folgen einer nicht-übertragbaren Krankheit zu sterben, für Männer 44 Prozent höher als für Frauen.

Ein Faktor: Männer suchen seltener Praxen und Kliniken auf. Außerdem sterben bei Verkehrsunfällen mehr als doppelt so viele Männer wie Frauen. Viermal mehr Männer als Frauen werden Opfer von Mord, 75 Prozent mehr Männer als Frauen begehen einen Suizid.

53 % der Bundesbürger im Alter über 18 Jahren haben einen BMI von 25 oder höher und gelten damit als übergewichtig.

