Dreier-Fixkombi bei COPD überlegen

Diese neue Dreier-Kombination kann aber nur dann bei schwerer COPD mit Infektexazerbationen im Stadium B oder D helfen, wenn diese tatsächlich nachweisbar aufgetreten und erreicht worden sind.Der direkte "head-to-head" Vergleich mit Ultibro hinkt, weil damit Birnen mit Äpfeln verglichen wurden. In meiner Praxis bekämen COPD-Patientinnen und Patienten in Absprache mit den Lungenfachärzten bei Infektexazerbationen unter Ultibro-Dauertherapie (oder Vergleichbarem) ein inhalatives Kortikosteroid (ICS) einfach dazu.Mf + kG, Dr. med. Thomas G. Schätzler, FAfAM Dortmund (z.Zt. Ramatuelle/F)