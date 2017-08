Ärzte Zeitung online, 17.08.2017 1

Grundlagenforschung

"Nano-Mais" zum Inhalieren bringt Wirkstoff in die Lunge

SAARBRÜCKEN. Er sieht aus wie ein Maiskolben, ist winzig wie ein Bakterium und kann einen Wirkstoff zielgenau in die Lungenzellen liefern: Das zylinderförmige Vehikel für Arzneistoffe, das Pharmazeuten der Universität des Saarlandes entwickelt haben, kann inhaliert werden (Adv Healthcare Mater 2017; 1700478). Professor Marc Schneider und sein Team machten sich dabei die körpereigene Abwehr zunutze, teilt die Universität des Saarlandes mit: Makrophagen "fressen" den gesundheitlich unbedenklichen "Nano-Mais" und setzen dabei den in ihm enthaltenen Wirkstoff frei. Noch ist der Wirkstoff-Transporter Grundlagenforschung, die Forscher entwickeln den Wirkstoff-Transporter derzeit aber für den späteren Einsatz in der Therapie weiter. (eb)

