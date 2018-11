Ärzte Zeitung online, 15.11.2018 1

Reisemedizin

Extreme Luftverschmutzung in Neu-Delhi

DÜSSELDORF. Das CRM Centrum für Reisemedizin warnt vor einer extremen Smog-Belastung in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi und in der umgebenden Region National Capital Territory of Delhi (NCT).

Durch die hohe Luftverschmutzung sind besonders Kleinkinder gefährdet, ebenso ältere Menschen und solche mit chronischen Atemwegserkrankungen. Vulnerablen Menschen wird empfohlen, bei Spitzenbelastungen in geschlossenen Räumen zu bleiben, körperliche Anstrengungen zu vermeiden und eventuell Atemmasken zu tragen.

Nach örtlichen Presseberichten wurden Werte von 400 bis 600 μg Feinstaubpartikel (PM2,5) pro Kubikmeter Luft gemessen und damit das 40- bis 60-fache des WHO-Grenzwerts (10 μg/m3). (eis)

