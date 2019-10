Ärzte Zeitung online, 18.10.2019 1

E-Zigarette

Zahl der Lungentoten in den USA steigt

33 Tote durch Lungenverletzungen infolge von E-Zigarettenkonsums in 24 Bundesstaaten gibt es aktuell in den USA. Die Zahl der Betroffenen hat sich auf 1479 in allen Bundesstaaten außer Alaska erhöht. Die Art der Lungenverletzung hat nun auch einen Namen, die US-Behörde CDC spricht von EVALI: E-cigarette or Vaping Product Use-Associated Lung Injury.

Letzte Woche hatte die Zahl der Todesfälle noch bei 26 gelegen, die der Erkrankungen bei knapp 1300. Die genaue Ursache der Verletzungen ist weiterhin unklar, die Beschwerden sind außerdem auf Nutzer in den USA beschränkt. (mmr)

