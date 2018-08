Bei diesen Warnzeichen sollten Schwangere zum Augenarzt!

Selbstverständlich verhält es sich anders mit einem vorbestehenden Typ 1 Diabetes, der insbesondere im zweiten Trimenon und/oder postpartal eine Progression zeigt. Ist ein MODY für den Schwangerschaftsdiabetes verantwortlich, ist auch in der Regel keine Retinopathie zu erwarten.

Für Diabetes in der Schwangerschaft ist es wichtig zu differenzieren, ob eine vorher bestehende Problematik zufällig bemerkt wurde. Liegt nur eine Glukoseinteloranz vor, die erstmals in der Schwangerschaft aufgetreten ist, gibt es kein Risiko einer Retinopathie (z.B. Macfalane DP et al Diab Med 2013). Deshalb empfiehlt die NVL hier auch keine Screening.Selbstverständlich verhält es sich anders mit einem vorbestehenden Typ 1 Diabetes, der insbesondere im zweiten Trimenon und/oder postpartal eine Progression zeigt. Ist ein MODY für den Schwangerschaftsdiabetes verantwortlich, ist auch in der Regel keine Retinopathie zu erwarten.