Ophthalmologie

Progrediente Myopie im Fokus

Augenärzte nehmen Stellung zu progredienter Myopie bei Kindern und Jugendlichen.

DÜSSELDORF. Der weltweite Trend einer Zunahme der Kurzsichtigkeit lässt sich für Deutschland bisher nicht belegen, teilt der Berufsverband der Augenärzte Deutschlands (BVA) mit.

In Deutschland seien etwa 15 Prozent aller Kinder am Ende der Grundschulzeit kurzsichtig, im Alter von 25 Jahren seien dann 45 Prozent aller Menschen betroffen. Dabei sei die Rate in den letzten 15 Jahren gleich geblieben: Der Anteil der Brillen, die Kindern und Jugendlichen wegen einer Kurzsichtigkeit verordnet wurden, ist nicht gestiegen.

Doch der Trend zu vermehrter Naharbeit könnte in den kommenden Jahren auch hierzulande dazu führen, dass mehr Kinder kurzsichtig werden, warnt der BVA in seiner Mitteilung. In der Kindheit wachse das Auge, dabei seien sowohl vererbte Anlagen als auch Umweltfaktoren von Bedeutung. Tageslicht hemme das Wachstum des Augapfels, andauernde Naharbeit – längeres konzentriertes Schauen auf ein Objekt in einem Abstand unter 30 cm – fördere es dagegen.

Kinder sollten sich täglich mindestens zwei Stunden bei Tageslicht im Freien aufhalten, appelliert der BVA. Dann sinke das Risiko für Myopie um die Hälfte. Wissenschaftlich fundierte "Grenzwerte", wie lange pro Tag Kinder welchen Alters höchstens auf Bildschirme (Smartphone, Tablet, PC) schauen sollten, gebe es nicht.

"Aber Augenärzte sehen es mit Sorge, wenn sich schon Kleinkinder mit diesen Geräten befassen", so der BVA. Je jünger ein Kind sei, desto kürzer sollte die Zeit sein, die es mit Naharbeit verbringt.

Das "normale" Auge ist etwa 24 mm lang. Schon ein Millimeter mehr mache einen Sehfehler von 2,7 Dioptrien aus.

Wenn ein Kind kurzsichtiger wird, lasse sich mit verschiedenen Maßnahmen die Progredienz bremsen, so der BVA. Dafür stünden neben der Beeinflussung der Umweltfaktoren Augentropfen, die niedrig dosiertes Atropin enthalten, und spezielle Kontaktlinsen zur Verfügung. (eb)

