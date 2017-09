Ärzte Zeitung online, 08.09.2017 1

DELFIN

Training für Eltern kleiner Diabetiker

Das Trainingsprogramm DELFIN unterstützt Eltern im Umgang mit diabeteskranken Kindern.

BERLIN. Eltern von Kindern mit Diabetes sind nicht nur Mutter oder Vater, sie müssen auch Therapeut und Mentor sein und damit vielen Anforderungen gerecht werden. Hinzu kommen die typischen Herausforderungen der verschiedenen Altersklassen.

Hier setzt das strukturierte Trainingsprogramm DELFIN an, teilt das Unternehmen Berlin-Chemie mit. So üben Eltern im Training praktisch, wie sie ihr Kind positiv unterstützen, ihm aber auch altersgemäß Regeln vermitteln und Grenzen setzen können. Ein zweijähriges Kind versteht noch nicht viel von seiner Erkrankung. Deshalb ist es normal, wenn es sich bei Blutentnahmen und Injektionen widersetzt. Das erzeugt oft Stress, Schuldgefühle und Mitleid bei Eltern. DELFIN bietet deshalb auch Hilfe im Umgang mit Schuldgefühlen und Frustrationen seitens der Eltern und vermittelt beispielsweise, wie das Blutzuckermessen positiv in den Alltag integriert werden kann.

Eine Studie hat ergeben, dass Eltern von DELFIN vielfältig profitieren. Gestärkte Elternkompetenzen halfen im Umgang mit Problemen und reduzierten familiären Stress. Die betroffenen Kinder zeigten sich bezüglich der Therapieaufgaben kooperativer und auch klinisch ließ sich ein positiver Effekt beobachten: Der HbA1c blieb in der DELFIN-Gruppe stabil, in der Kontrollgruppe stiegen die Werte leicht an (BMC Pediatrics 2012; 12: 152). DELFIN wurde von der Medizinischen Hochschule Hannover mit Unterstützung von Berlin-Chemie entwickelt und steht seit 2015 zur Verfügung. (eb)

Train-the-Trainer-Seminare zu DELFIN finden mehrmals pro Jahr statt. Termine unter: www.diabetes-kinder.de