Ärzte Zeitung online, 20.09.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Internisten-Update

Fortbildung auf hohem Niveau

Das 12. DGIM-Internisten-Update bietet in zwei Tagen einen aktuellen Überblick über das Gebiet der "Inneren Medizin".

WIESBADEN. Um der stetig zunehmenden Zahl der Teilnehmer gerecht zu werden, stehen für das Update dieses Jahr mit dem Curio-Haus in Hamburg und dem bcc Berlin Congress Center größere Lokalitäten zur Verfügung. Die "Alte Kongresshalle" in München, das "Gürzenich" in Köln und das "Kurhaus" in Wiesbaden bleiben als Veranstaltungsort erhalten.

Außer den bewährten Themen wird das Teilgebiet "Nephrologie" wieder dabei sein; zudem finden die beiden Hot Topics "Palliativmedizin" und "Placebo" im Programm Berücksichtigung.

Das Internisten Update bietet den Teilnehmern auch in diesem Jahr – als offizielles Update der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM) – alles, was sie ein Jahr internistisch auf dem Laufenden hält.

Das 12. DGIM-Internisten-Update-Seminar findet statt am 3. und 4. November in Berlin, am 17. und 18. November in Hamburg und Köln und am 1. und 2. Dezember in Wiesbaden und München. Anmeldung und weitere Infos unter: internisten-update.com