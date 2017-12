Ärzte Zeitung online, 04.12.2017 1

Komplikationen

Jede zweite Depression bei Diabetes wird nicht erkannt

BERLIN. Trotz der hohen Zahl an Erkrankungen werde Depressionen bei Diabetikern viel zu selten diagnostiziert, kritisiert Professor Bernd Kulzer von der AG Diabetes und Psychologie der DDG. Bei Patienten sollte auf Warnzeichen geachtet werden. Die Hilfsangebote wurden verbessert: Patienten mit depressiven Stimmungen erhalten schnell einen Termin in der im April eingeführten psychotherapeutischen Sprechstunde, wurde bei einer Pressekonferenz der DDG berichtet. Jeder niedergelassene Psychotherapeut könne depressiv erkrankte Menschen mit Diabetes behandeln. Bei Komplikationen kann an speziell weitergebildete Psychotherapeuten vermittelt werden. (eis)

Liste von Screening Fragebögen und Liste von Therapeuten: www.diabetes-psychologie.de