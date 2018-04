Ärzte Zeitung online, 10.04.2018 1

Diabetes mellitus

Ertugliflozin-Kombi mit Gliptin vor Markteinführung

Erstmals kommt jetzt eine Fixkombi eines SGLT2-Hemmers und eines Gliptins in den deutschen Apothekenmarkt.

BRÜSSEL / MÜNCHEN. Nachdem die EU-Kommission kürzlich gleich drei Ertugliflozin-Produkte zugelassen hat, will Hersteller MSD in Deutschland zunächst die Fixkombination mit Sitagliptin (Steglujan®) in den Markt bringen.

Die Einführung sei noch im 2. Quartal geplant, kündigte eine Unternehmenssprecherin auf Anfrage der "Ärzte Zeitung" an. Die Monotablette (Steglatro®) sowie eine Fixkombi mit Metformin (Segluromet®) würden "etwas später" kommen, heißt es. Ein genauer Termin stehe aber noch nicht fest.

Steglujan® wäre in den hiesigen Apotheken die erste Fix-Kombi eines SGLT2-Hemmers mit einem Gliptin. Zwar haben Wettbewerber wie Boehringer Ingelheim und AstraZeneca vergleichbare Kombinations-Präparate im Portfolio (Empagliflozin + Linagliptin bzw. Dapagliflozin + Saxagliptin) – verzichten jedoch darauf, sie in Deutschland zu vermarkten.

Ertugliflozin, der weltweit inzwischen fünfte Vertreter der Klasse der Gliflozine, wurde von Pfizer und MSD entwickelt. In den USA sind alle drei Produkt-Versionen seit Mitte Dezember vorigen Jahres zugelassen. (cw)

