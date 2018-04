Ärzte Zeitung online, 20.04.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Daten und Fakten

"Diatattoos" im Trend

20 Prozent der über 14-Jährigen in Deutschland haben bereits ein Tattoo, hat eine Umfrage der Universität Leipzig ergeben. Im Trend liegen dabei individuelle Aussagen des Trägers, unter anderem auch zu Diabetes, berichtet diabetesDE in einer Mitteilung. Ein solches "Diatattoo" mit dem Bild einer Insulinpumpe trägt zum Beispiel der FC Bayern-Spieler Arturo Vidal aus Solidarität mit seinem an Typ-1-Diabetes erkrankten Sohn.

Ein weiteres Beispiel dafür ist das Motto "I choose to live" auf der Haut, dass sich eine junge Frau nach einem Diabetiker-Treffen 2013 in Melbourne stechen ließ. Ein positiver Trend: Menschen mit Diabetes gingen heute selbstbewusster mit ihrer Erkrankung um, betont diabetesDe. Diabetes werde nicht mehr als Stigma wahrgenommen, das es zu verstecken gilt. (eb)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich