Online-Umfrage

ZI fragt nach Umständen bei Hypoglykämie

BERLIN. Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (ZI) und die Arbeitsgemeinschaft Strukturierte Diabetestherapie wollen die Begleitumstände schwerer Hypoglykämien bei Diabetikern erkunden. Sie haben dazu einen Online-Fragebogen für behandelnde Ärzte und Diabetesberater entwickelt.

Während die Häufigkeit schwerer Hypoglykämien gut eingeschätzt werden könne, fehle bislang das Wissen über die Begleitumstände dieser Ereignisse, sagt Dr. Bernd Hagen, Leiter des Projektbüros Disease Management Programme (DMP) beim ZI. "Dazu gibt es nur anekdotische Evidenz."

Was vor einer schweren Hypoglykämie stattfindet, wann sie auftritt und weitere Aspekte seien weitgehend ungeklärt. Mit diesem Wissen ließen sich aber Möglichkeiten suchen, Hypoglykämien besser vorzubeugen, so Hagen.

Der kurze Fragebogen zu Therapieumständen, Komorbiditäten und Medikationsprofilen ist bereits an knapp 4000 Praxen gegangen, die an den beiden Diabetes-DMP in Nordrhein teilnehmen. Die Resonanz war bislang jedoch nicht sehr gut.

Teilnehmen können an der Online-Umfrage Ärzte und Diabetesberater aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. (iss)

