Studienteilnehmer gesucht

Hilft Fasten gegen Nephropathie?

HEIDELBERG. Wie sich eine regelmäßige fünftägige, stark kalorienreduzierte Spezialdiät auf die Nierenfunktion von Diabetikern auswirkt, wollen Forscher der Medizinischen Universitätsklinik Heidelberg untersuchen. Für ihre Studie suchen sie Typ-2-Diabetiker zwischen 50 und 75 Jahren mit diagnostizierter Albuminurie. Die Studiendauer beträgt mindestens drei, maximal sechs Monate.

Ein Teil der Patienten erhält für jeden Fasten-Tag eine Box mit Suppenpulver, speziellen Energy-Drinks und -Riegeln, die alle wichtigen Nährstoffe enthalten, aber sehr protein- und kalorienarm sind, teilt die Uniklinik mit. "So kommt der Stoffwechsel trotzdem in einen Hungerzustand, der dem des Fastens ohne Nahrungsaufnahme entspricht", wird Studienleiterin Dr. Alba Sulaj in der Mitteilung zitiert.

Die Diät wurde von Wissenschaftlern in den USA entwickelt und bereits an gesunden Menschen getestet, so die Uniklinik. Nach drei Monaten mit jeweils fünf aufeinanderfolgenden Diät-Tagen seien Gewicht, Blutzuckerspiegel und Marker für Entzündungsreaktionen im Körper gesunken. "Es besteht Grund zu der Annahme, dass diese Effekte sich mittelfristig positiv auf die schädlichen Stoffwechselvorgänge bei Diabetikern auswirken und in Folge die Nieren vor weiteren Schäden schützen", so Sulaj.

Die Teilnehmer der Vergleichsgruppe erhalten eine Ernährungsberatung und sollen sich an fünf aufeinanderfolgenden Tagen pro Monat strikt mediterran ernähren. Alle Teilnehmer werden monatlich nach jedem Fasten- oder Diätintervall zu Blutabnahme und Besprechung mit den Studienärzten beziehungsweise der Ernährungsberaterin in die Universitätsklinik gebeten. (eb)

Weitere Informationen: Alba.Sulaj@med.uni-heidelberg.de, Tel.: 06221 56-34347

