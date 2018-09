Ärzte Zeitung online, 19.09.2018 1

Nachdenken statt Gießkannenprinzip

Das läuft falsch bei der Diabetes-Vorsorge!

Viele Versuche, Diabetes und Adipositas vorzubeugen, sind zum Scheitern verurteilt: Gesundheitstage an Schulen und eine Zuckersteuer gehören dazu. Diabetes-Experte Prof. Stephan Martin würde die Ressourcen anders verteilen.

Von Stephan Martin

Der HbA1c-Test gilt seit 2010 als Standard zur Sicherung der Diagnose Diabetes. © jarun011 / stock.adobe.com

Der Adipositas-Tsunami schwappt über Deutschland und viele andere Länder hinweg, und wir schauen mehr oder weniger tatenlos zu. So zeigt der kürzlich erschienene Gesundheitsreport der AOK Rheinland-Hamburg bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 3-17 Jahren bereits eine mittlere Adipositashäufigkeit von 6,7 Prozent.

Und während nach dem Report im Kreis Kleve die Rate bei nur 4,4 Prozent liegt, sind es in Köln sogar 8,2 Prozent. Erklären lässt sich das mit der unterschiedlichen Sozialstruktur der Einwohner. Das gilt auch für die im AOK-Report ermittelte Prävalenz des durch Adipositas ausgelösten Typ-2-Diabetes. Diese beträgt im Mittel immerhin schon 11,5 Prozent.

Doch was könnte man tun, um diese Entwicklung zu stoppen oder zumindest abzumildern?

Einigkeit herrscht, dass man unbedingt bei den Kindern anfangen müsste, denn die Lebensgewohnheiten eines Erwachsenen lassen sich viel schwieriger verändern. So gibt es in vielen Schulen Gesundheitstage, bei denen man Kinder zu überzeugen versucht, dass ein Frühstück mit Vollkornbrot und Obst doch besser schmeckt und gesünder ist, als das, was ihnen meist von den Eltern mitgeben wird.

Dass dieses Vorgehen – wie ein Tropfen auf den heißen Stein – nichts bewirkt, haben bereits viele erkannt.

Kein Erfolg auch bei optimaler Intervention

In Großbritannien, wo es im Vergleich zu uns ein deutlich größeres Adipositas-Problem bei Kindern und Jugendlichen gibt, hat man dies im Rahmen der WAVES Studie deutlich professioneller angepackt. Im Rahmen einer Cluster-Randomisierung – dabei wurden ganze Schulen entweder einer Kontrollgruppe oder einer Interventionsgruppe zugeteilt – wurden 732 Schüler im Alter von sechs bis sieben Jahren nur beobachtet (BMJ. 2018; 360: k211).

Weitere 660 Schüler erhielten ein multimodales Interventionsprogramm, das unter anderem ein spezielles Bewegungs- und Ernährungsprogramm zusammen mit lokalen Sporthelden eines bekannten Fußballvereins, sowie Informationen und Seminare für die Eltern umfasste.

Die Studie wurde durch das National Institute for Health Research mit öffentlichen Geldern finanziert. Das Ergebnis dieser sicherlich optimal über ein Jahr durchgeführten Intervention war ernüchternd, es gab in der Gewichtsentwicklung keinen Unterschied zwischen Kontroll- und Interventionsgruppe.

Diese Ergebnisse decken sich mit einer Metaanalyse aus dem Jahr 2016, die keine Studieneffekte bei der Gewichtsentwicklung bei Kindern hat nachweisen können (Pediatrics. 2016; 138 pii: e20160149).

Ausgaben der Krankenkassen prüfen

Was lernen wir aus diesen Ergebnissen von optimal durchgeführten Interventionsstudien für unsere Präventionsanstrengungen in Deutschland?

Zum einen sollten wir möglichst schnell die aktuellen Ausgaben der Krankenkassen für präventive Leistungen überprüfen, denn hier werden meist im Gießkannenprinzip nicht-evaluierte Maßnahmen finanziert, wie auch die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" kritisch zusammengefasst hat. (FAZ, 19. August). Wenn schon multimodale, gut finanzierte und optimal durchgeführte Studien keinen Effekt zeigen, dann ist das für einzelne Aktionen eingesetzte Geld sicher zum Fenster herausgeworfen.

Zum anderen sollten wir kritisch überdenken, ob die Forderung nach Steuern auf einzelne Lebensmittel wie Zucker als Lösung für das Adipositasproblem wirklich zielführend ist. Adipositas wird durch viele Faktoren ausgelöst, wie zum Beispiel auch durch vermehrten Medienkonsum.

Da müsste man ja auch eine Fernsehsteuer einführen. Und bisher wurde aus keinem Land der Welt, das eine Steuer auf Zucker eingeführt hat, ein Effekt der Maßnahme auf die Gewichtsentwicklung belegt.

Große Chancen bei Sekundärprävention

Vielleicht sollten wir den Zustand – so wie er ist – akzeptieren, da wir die Welt nicht mehr in die 1960er Jahre zurückdrehen können und wir auch bei einem wirklichen Tsunami der Naturgewalt hilflos ausgesetzt sind. Vielleicht sollten wir uns auf die Sekundärprävention konzentrieren, das heißt, durch Adipositas ausgelöste Erkrankungen in einem Frühstadium zu diagnostizieren und dann zu versuchen, die Betroffenen durch eine massive Gewichtsabnahme in eine klinische Remission der Erkrankung zu bringen.

Auch hier könnten wir von England lernen: In einer aktuellen Studie aus Newcastle ist damit bei fast jedem zweiten Patienten mit einer nur dreijährigen Typ-2-Diabetes-Dauer eine Remission erreicht worden (Lancet. 2018 ;391: 541).

Aktuell wird zu viel Geld in sinnlose Präventionsmaßnahmen gesteckt. Vielleicht sollten wir uns hier an einen Spruch erinnern, der Albert Einstein zugeschrieben wird: "Wahnsinn heißt, immer wieder das Gleiche zu tun und trotzdem immer andere Ergebnisse zu erwarten."

Professor Stephan Martin ist Chefarzt für Diabetologie und Direktor des Westdeutschen Diabetes- und Gesundheitszentrums (WDGZ) in Düsseldorf.

