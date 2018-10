Ärzte Zeitung online, 02.10.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Weltdiabetestag am 14. November

Diabetes-Aufklärungs-Event in Dresden

BERLIN / DRESDEN. Aus Anlass des Weltdiabetestags am 14. November veranstaltet diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe an diesem Tag ein Aufklärungs-Event in Dresden. Während eines 1 km- oder 5 km-Walks oder -Laufs entlang der Elbe unter dem Motto "Family fun run – Gemeinsam Diabetes Stoppen" um 15.00 Uhr steht das Diabetes-Infomobil des Selbsthilfeverbandes Deutsche Diabetes-Hilfe – Menschen mit Diabetes (DDH-M) LV Mitteldeutschland hinter der Marienbrücke am Palaisgarten und führt kostenfreie Blutzuckermessungen durch, wie diabetesDE mitteilt. (eb)

Anmeldung zum kostenfreien Walk / Lauf: www.deutsche-diabetes-hilfe.de/familyfunrun oder im Start/Ziel-Bereich bis 14.30 Uhr

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich