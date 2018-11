Ärzte Zeitung online, 14.11.2018 1

Weltdiabetestag

In der Realität angekommen

Kommentar von Wolfgang van den Bergh

Schreiben Sie dem Autor vdb@springer.com

Obwohl der Funke auf eine breitere Öffentlichkeit noch nicht so richtig überspringen möchte, wird das Thema Diabetes-Versorgung heute am Weltdiabetestag in den Fachkreisen anders diskutiert. In den vergangenen Jahren haben Verbände immer wieder auf die dramatischen Entwicklungen Diabetes-bedingter Fußamputationen, Erblindungen und kardiovaskulärer Risiken hingewiesen. Dennoch sind die Zahlen weiter gestiegen.

Im Fokus der Diskussion heute stehen einerseits die Bekämpfung der Ursachen, die wesentlich zum Diabetes beitragen, und andererseits frühzeitige Interventionen bei entsprechender Risiko-Disposition. Der Hinweis der Experten, die Prävention stärker in die „Lebenswelten der Menschen“ zu tragen, wie es das Präventionsgesetz vorsieht, ist der richtige Ansatz. Damit erhalten auch die eine Chance, die möglicherweise sonst kaum oder keinen Zugang zu solchen Maßnahmen haben.

Ein wichtiger Baustein auch für eine Diabetes-Strategie, so sie denn kommt.

