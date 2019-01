Ärzte Zeitung online, 19.01.2019 1

Neue Messmethode

Chip alarmiert bei falschem HbA1c-Spiegel

DRESDEN. Diabetiker in Sachsen und Thüringen können seit Jahresbeginn einen neuen Chip nutzen, der ihren HbA1c-Spiegel misst und bei Notfällen einen Alarm auslöst. Voraussetzungen dafür sind, dass sie bei der AOK Plus versichert sind und ein Facharzt die Notwendigkeit der Versorgung bestätigt und verordnet hat, teilt die Kasse mit.

Der Sensor ist so groß wie eine Zwei-Euro-Münze und wird auf den Oberarm geklebt. An seiner Unterseite ragt ein Fühler in die Haut. Damit entfällt das Messen des HbA1c-Spiegels, indem ein Tropfen Blut genutzt wird.

In den beiden Freistaaten nutzen bisher rund 9000 Diabetiker diese neue Messmethode. Sie wird seit 2017 von der Kasse angeboten. Neu seit Beginn des Jahres ist, dass der Sensor über eine Alarmfunktion verfügt, die dann anspringt, wenn der HbA1c-Spiegel entweder zu hoch oder aber zu niedrig ist.

Besonders nachts soll den Zuckerkranken damit mehr Sicherheit gegeben werden, damit sie sofort reagieren können. Den neuen Chip mit Alarmfunktion können sich neue und auch bisherige Nutzer der Messmethode verordnen lassen. (sve)

