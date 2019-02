Ärzte Zeitung online, 04.02.2019 1

Studie mit Mäusen

Entzündungs-Hemmung als Ansatz gegen Hypertonie?

BERLIN. Salz- oder fettreiche Ernährung aktiviert in Nieren und Gefäßen das Inflammasom NLRP3, berichten Forscher um Dr. Grant R. Drummond von der La Trobe University in Melbourne. Dadurch werde eine Entzündungsreaktion ausgelöst, die die Blutdruckregulation von Nieren und Gefäßen stört, erläutern die Wissenschaftler in einer Mitteilung des Australisch-Neuseeländischen Hochschulverbunds.

Der Befund könnte ein neuer Ansatz für die Entwicklung von Antihypertensiva sein. So ließe sich die Aktivität des Inflammasoms hemmen und so die Hypertonie-auslösende Entzündung reduzieren. Als einen Beleg für ihre These haben die Forscher nun nachgewiesen, dass anti-inflammatorische Medikamente bei Mäusen mit Hypertonie den Blutdruck senken können (Cardiovasc Res 2018; online 24. Oktober). (eb/eis)

