Ärzte Zeitung online, 24.09.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Arzneimittelinformationen

Dulaglutid – CHMP empfiehlt Hinweis auf Herzschutz

NEU-ISENBURG. Der Arzneimittelausschuss CHMP der Europäischen Zulassungsbehörde EMA hat eine Änderung der Zulassung des GLP-1-Agonisten Dulaglutid (Trulicity®) gegen Typ-2-Diabetes empfohlen. Dazu sollen Daten der Outcome-Studie REWIND in die Arzneimittelinformationen aufgenommen werden, teilt Eli Lilly mit.

Sowohl den blutzuckersenkenden als auch kardioprotektiven Effekten des Medikaments werde so Rechnung getragen. In REWIND war in Risikogruppen bei Therapie mit Dulaglutid im Vergleich zu Placebo das Risiko für ein schwerwiegendes kardiovaskuläres Ereignis (major adverse cardiovascular event, MACE) signifikant um relative 12 Prozent verringert worden. (eis)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich