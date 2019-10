Ärzte Zeitung online, 19.10.2019 1

Gewichtsmanagement

Novo Nordisk setzt auf die digitale Karte

BAGSVæRD. Der dänische Diabetesspezialist Novo Nordisk kooperiert mit dem auf Verhaltensänderungen spezialisierten Anbieter Noom.

Im Mittelpunkt steht dabei der Ansatz, Adipositas-Patienten in den Vereinigten Staaten bei Gewichtsmanagement und -reduktion zu unterstützen – und zwar via Digital Health. Mit an Bord soll auch die Künstliche Intelligenz (KI) sein.

Saeju Jeong, CEO und Mitgründer von Noom, verweist auf die großen Herausforderungen, die Adipositas-Patienten bei dem Versuch meistern müssen, einen Lebensstilwandel herbeizuführen. Dazu bedürfe es eines großen Patientenempowerments.

„Ein nachhaltiger Wandel kann nicht in einem Vakuum vonstattengehen, und die Adipositas-Patienten, die ihre Gewicht managen wollen, brauchen einen personalisierten menschlichen Coach, der ihnen hilft, ihre Gewohnheiten zu ändern, sodass sie Gewicht verlieren können“, erläutert Jeong.

Der Entscheidung zur Kooperation ist laut Diabetesspezialist Novo Nordisk ein mehrmonatiger Test mit der Noom-Lösung und 4000 Adipositas-Patienten vorausgegangen. (maw)

