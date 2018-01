Ärzte Zeitung online, 18.01.2018 1

Oft unterschätzt

Screening auf Depressionen nicht vergessen!

Patienten mit Diabetes mellitus haben doppelt so häufig Depressionen. Diabetes-Experte Hellmut Mehnert gibt Tipps, wie Ärzte Depressionen bei ihnen schnell erkennen können.

Von Professor Hellmut Mehnert

In Deutschland leiden schätzungsweise 800.000 Patienten mit Diabetes mellitus zusätzlich an einer behandlungsbedürftigen Depression. Die seelische Krankheit tritt dabei doppelt so häufig auf wie in der Allgemeinbevölkerung.

Zum einen können Depressionen, aber auch Angststörungen und Suchterkrankungen, die Diabetestherapie stark beeinträchtigen. Antriebslose Patienten messen ihren Blutzucker nicht mehr regelmäßig, vergessen die Insulin-Injektionen und halten sich auch nicht mehr an Ernährungs- und Bewegungs-Empfehlungen.

Zum anderen kann die Depression auch direkt die Stoffwechselstörung negativ beeinflussen. Durch Aktivierung der Hypophysen-Nebennieren-Achse werden entzündliche Prozesse an den großen und kleinen Gefäßen begünstigt und damit die Entwicklung von Folgeschäden.

Wegen des hohen Risikos müssen Diabetiker deshalb regelmäßig auf seelische Störungen gescreent werden. Bei Depressions-Verdacht eignet sich dazu der WHO-5-Fragebogen, der im Gesundheitspass Diabetes abgedruckt ist. Mindestens einmal im Jahr sollte das Befinden der Patienten abgeklärt werden.

Schulung lindert Verstimmungen

Meistens findet sich beim Screening eine depressive Verstimmung. Betroffene können dann besonders von einer Diabetes-Schulung profitieren. Durch den sachlichen Umgang mit der Stoffwechselkrankheit werden Ängste abgebaut. Hierzu gibt es inzwischen ein gutes Angebot an problemspezifische Schulungen. Denn es ist wichtig, Patienten nach ihrem Vermögen zum Selbstmanagement (Empowerment) anzuleiten.

Beunruhigende Schilderungen von Folgeschäden sind dabei zu vermeiden. Bei der Ernährungsberatung sind Verbote kontraproduktiv: Man sollte vielmehr Patienten nach ihren Vorlieben fragen und danach einen individuellen Diätplan erstellen.

Die früher häufig geäußerte Spritzenangst hat im Zeitalter von Pens und scharfen Nadeln praktisch keine Bedeutung mehr. Probleme bereiten eher die blutigen und schmerzhaften Blutzucker-Messungen. Vorteile bieten hier Gewebezuckermessungen mit einem Sensor, bei denen möglichst wenige oder überhaupt keine (blutigen) Kalibrierungen mehr erforderlich sind.

Verbesserte Versorgung

Besteht bei einem Patienten Verdacht auf eine klinische Depression, ist die Vermittlung an einen Psychotherapeuten zu empfehlen. Bei der Versorgung hat es in diesem Jahr Verbesserungen gegeben. Diabetespatienten mit depressiven Verstimmungen erhalten nun nämlich schnell einen Termin in der neu eingeführten psychotherapeutischen Sprechstunde.

Jeder niedergelassene Psychotherapeut kann Diabetiker mit Depressionen behandeln. Lässt sich bei einem Betroffenen der Blutzucker dauerhaft nicht stabil einstellen, kann er zudem an einen speziell ausgebildeten Therapeuten vermittelt werden. Hier hat die Deutsche Diabetes Gesellschaft dankenswerterweise bereits vor Jahren eine Weiterbildung zum "Fachpsychologen DDG" ins Leben gerufen.

Die Psychotherapie zielt darauf ab, die Ressourcen des Patienten zu stärken. Dabei werden negative Gedankenkreise aufgedeckt, die der Diabetestherapie im Wege stehen. Patienten sollen zu einem verlässlichen Selbstmanagement zurückfinden. Ob dies gelingt, lässt sich an einem stabilen HbA1c-Wert ablesen.

Um die Suche nach einem Therapeuten zu erleichtern, gibt es eine Liste aller "Fachpsychologen Diabetes DDG" mit spezieller diabetologischer Weiterbildung im Internet unter: www.diabetes-psychologie.de.

Professor Hellmut Mehnert widmet sich seit über 50 Jahren den Themen Diabetologie, Ernährungs- und Stoffwechselleiden. 1967 hat er das erste Schulungszentrum für Diabetiker in Deutschland gegründet. Er ist Träger der Paracelsus-Medaille der Deutschen Ärzteschaft.