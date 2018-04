Ärzte Zeitung online, 23.04.2018 1

Psoriasis

Seminar für Kinder und ihre Eltern

HAMBURG. Der Deutsche Psoriasis Bund e. V. (DPB) bietet Betroffenen und ihren Familien Unterstützung an: Die Selbsthilfeorganisation veranstaltet dieses Jahr erstmalig ein Kinder-Eltern-Seminar.

Hier erhalten die Teilnehmer Informationen zu Psoriasis und Psoriasis-Arthritis und können gemeinsam mit Hautärzten und Psychologen ihre ganz individuellen Alltagsbelastungen besprechen. In getrennten Gruppen erhalten sie dabei altersspezifische Hilfen. Auch gesunde Geschwisterkinder sind willkommen und werden betreut.

Die Teilnahme am Seminar (inklusive Verpflegung, Unterkunft, An- und Abreise) ist kostenfrei und nicht an eine Mitgliedschaft im DPB gebunden. Das Seminar wird vom AOK-Bundesverband gefördert. (eb)

Das Seminar findet statt vom 3.-5. August 2018 in der Jugendherberge Fulda; Infos auf der DPB-Homepage unter: www.psoriasis-bund.de

