Fortbildung

Webcast zu Blickdiagnosen in der Dermatologie

NEU-ISENBURG. Am 12. Juni gibt es von 19 bis 20 Uhr einen Webcast zum Thema Blickdiagnosen in der Dermatologie, der vom Health-CME Team der KWHC GmbH durchgeführt und von MSD gesponsert wird. In der Dermatologie sind Blickdiagnosen ja von besonderer Bedeutung. Denn oft gibt das optische Erscheinungsbild einer dermatologischen Erkrankung den ersten Hinweis für nachfolgende Untersuchungen.

Unter dem Titel "Augenmerk auf die Haut – Blickdiagnostik bei dermatologischen Erkrankungen" erfahren die Teilnehmer von Prof. Peter Altmeyer, Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten und emeritierter Lehrstuhlinhaber an der Ruhr-Uni-Bochum, mehr über die Relevanz der Blickdiagnosen in der Dermatologie; anhand von Praxisbeispielen wird erläutert, worauf besonders zu achten ist, heißt es in einer Ankündigung des Webcast. (eb)

