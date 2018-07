Ärzte Zeitung, 02.07.2018 1

Unternehmen

Stada stockt Markenportfolio mit Schuppenshampoo auf

BAD VILBEL. Der Generika- und OTC-Hersteller Stada erwirbt für einen nicht genannten Betrag die Vertriebsrechte an dem medizinischen Anti-Schuppenshampoo "Nizora" in Europa, Afrika sowie in Ländern des mittleren Ostens. Verkäufer ist das US-Pharmaunternehmen Janssen.

In Deutschland wird das Shampoo unter dem Namen "Terzolin" vermarktet. "Die Transaktion ist eine der größten der letzten Jahre und unterstreicht unseren Anspruch, zu den führenden Anbietern von OTC-Produkten in Europa zu gehören", ließ Stada-Chef Claudio Albrecht verlauten.

Der Umsatz des Ketoconazol haltigen Produkts habe 2017 in der genannten Marktregion bei etwa 33 Millionen Euro gelegen, heißt es. Der Marktanteil betrage hier "ein Mehrfaches seines nächsten Wettbewerbers". (cw)

