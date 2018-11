Ärzte Zeitung, 14.11.2018 1

Infos aus 500 Fragebögen

Präsentismus bei Patienten mit Handekzem

GRONINGEN.Absentismus bezeichnet die Neigung von Personen, einer Verpflichtung — zum Beispiel ihrer Arbeit — nicht nachzukommen, obwohl sie weder krank noch anderweitig verhindert sind. Das Gegenteil ist der Präsentismus, der ein Verhalten von Mitarbeitern beschreibt, die sich trotz offenkundiger Krankheit zur Arbeit schleppen.

Von Allergikern und Arthritispatienten ist bekannt, dass sie vor einer Krankschreibung noch lange arbeiten, obwohl ihre Leistung bereits gemindert ist und sie sich eigentlich erholen müssten.

Forscher aus den Niederlanden haben sich nun dem Thema Präsentismus bei Patienten mit Handekzem näher gewidmet (Contact Dermatitis 2018; 79:10–9). Sie werteten Fragebogen von 500 Handekzempatienten aus.

40,8 Prozent der Befragten gaben an, im letzten Jahr trotz akuter Krankheit zur Arbeit erschienen zu sein. Als Gründe gaben die Patienten an, nicht ihrer Krankheit nachgeben zu wollen (46,1 Prozent), Freude am Job (39,7 Prozent), aber auch Angst vor Jobverlust zu haben (22,7 Prozent).

Die beiden meistgenannten Gründe waren also intrinsischer Art. Besonders häufig zu Präsentismus neigten Patienten mit schwerem Handekzem, solche, die bereits zuvor mehrfach aufgrund ihres Handekzems krankgeschrieben waren und bei denen sich die Erkrankung durch eine Ruhephase gebessert hatte, sowie Arbeiter in Hochrisikoberufen. (slx)

