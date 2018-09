Ärzte Zeitung online, 05.09.2018 1

Unsicher am Steuer

Das sind die ärztlichen Pflichten bei fehlender Fahreignung

Viele Menschen können trotz kardiovaskulärer Krankheiten noch Autofahren. Ist ein Patient nicht mehr oder nur noch eingeschränkt fähig, ein Kraftfahrzeug zu lenken, muss ihm der Arzt dies mitteilen und die Aufklärung dokumentieren.

Die Beurteilung der Fahreignung erfolgt entsprechend der Fahrerlaubnisverordnung (FeV, Anlage 4). Mit der Verankerung der Begutachtungsleitlinie der Bundesanstalt für das Straßenwesen werden die Vorgaben der EU in Deutschland umgesetzt. Letztere dient dabei als Richtschnur, in deren Rahmen die EU-weit geltenden Fahrerlaubnisklassen in zwei Gruppen mit unterschiedlichen Anforderungen eingeteilt werden: die Privatfahrer und die Berufsfahrer. Mit der 11. Änderungsverordnung der FeV trat am 28. 12. 2016 das neu überarbeitete Kapitel "Herz- und Gefäßkrankheiten" in Kraft.

Demnach ist der behandelnde Arzt dazu verpflichtet, seinen Patienten darüber aufklären, wenn dieser infolge einer kardiovaskulären Erkrankung nicht zum Führen eines Kraftfahrzeugs in der Lage ist. Die dem Patienten übermittelten Informationen muss er dokumentieren.

Patientenrechtegesetz als Grundlage

Grundlage dieser Verpflichtungen ist das im Februar 2013 in Kraft getretene Patientenrechtegesetz. Es soll die Rechte von Patientinnen und Patienten verbessern und transparente Regelungen schaffen.

Erreicht werden soll dies durch die Normierung der mit der Behandlung verbundenen Pflichten, die unter anderem die Aufklärungs- und Informationspflicht, die Dokumentation der Behandlung und das Einsichtsrecht des Patienten in die Krankenunterlagen regeln. Wird ein Patient nicht über eine fehlende Fahreignung informiert, gilt dies demnach als Behandlungsfehler.

Der Arzt ist verpflichtet, seinen Patienten auf mögliche Gefahren hinzuweisen, die sich nach einer Behandlung im Straßenverkehr für ihn ergeben können. Verletzt der Arzt seine Aufklärungspflicht, kann er schadensersatzpflichtig sein und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Im Streitfall vor Gericht trifft die Beweislast über die Nichterfüllung der Aufklärungspflicht den Patienten.

Indem der behandelnde Arzt das Gespräch mit seinem Patienten notiert und damit seiner Dokumentationspflicht nachkommt, kann er den Nachweis über die erfolgte Aufklärung ohne Weiteres führen. Gerade bei uneinsichtigen Patienten, die mehrfache ärztliche Warnungen hinsichtlich der Fahruntauglichkeit ignorieren, empfehlen Werner Jung und Kollegen, Villingen-Schwenningen, die ausführliche Dokumentation, die man sich gegebenenfalls vom Patienten unterzeichnen lassen sollte (Herz 2018; 43:367–380).

Wegen der in Deutschland bestehenden Schweigepflicht darf der Arzt ausschließlich seinen Patienten über dessen Fahruntauglichkeit informieren. Hilft allerdings auch eine Abmahnung des fahruntauglichen Patienten nicht, kann der behandelnde Arzt in Ausnahmefällen erwägen, die Verwaltungsbehörde über eine eventuelle Verkehrsgefährdung durch den uneinsichtigen Patienten in Kenntnis zu setzen. (st)

