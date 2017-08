Autonome Drohnen als Lebensretter

Was ist das denn in der schwedische Ostsee-Stadt Norrtälje? Auf einer Fläche von weniger als 10 Quadratkilometern "dauert es nach einem Herzstillstand, der sich außerhalb eines Krankenhauses ereignet, über 20 Minuten, bis der Rettungsdienst vor Ort ist"? Das ist eine völlig indiskutable Hilfsfrist für einen Rettungsdienst, nicht nur nach einem Herzstillstand! Und warum dauert es vom Notruf bis zur Entsendung eines Rettungswagens im Median drei volle Minuten? Muss die Besatzung dann erst noch ihr Smørrebrød zu Ende essen? Wer auf der Kellertreppe seines Hauses mit einem akuten Koronarsyndrom (ACS) zusammenbricht, dem kann auch eine DEFI-Drohne, die im Vorgarten landen muss, nicht mehr weiterhelfen: Oder ist hier Selbstbedienung für den akuten Herzpatienten angesagt? Ich zitiere: "Von der Einsatzleitstelle der Feuerwehr werden hierzu geeignete Rettungsmittel mit entsprechend qualifiziertem Personal entsandt. Dies können je nach Lage Krankentransportwagen, Rettungswagen, Intensivtransportwagen sowie Notarzteinsatzfahrzeuge oder Rettungshubschrauber sein. Grundlage der Einsatzplanung ist der Rettungsdienstbedarfsplan, der in regelmäßigen Abständen durch den Träger aufgestellt und fortgeschrieben wird. In diesem ist auch die sogenannte Hilfsfrist festgelegt, so dass in Dortmund in über 90 % der über Notruf 112 gemeldeten Notfälle das erst- eintreffende Fahrzeug des Rettungsdienstes innerhalb von 8 Minuten vor Ort ist. In ländlichen Bereichen werden für die Hilfsfrist maximal 12 Minuten zugrunde gelegt."

https://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/sicherheit_und_recht/feuerwehr/ueber_uns_fw/rettungsdienste_fw/index.html Dem ist eigentlich nur noch hinzuzufügen, dass das Stadtgebiet Dortmund eine Flächenausdehnung von 280,4 km² hat, was mehr als dem 28-fachen der schwedische Ostsee-Stadt Norrtälje entspricht: Dort ist der Rettungsdienst selbst eher die lahme Ente ("lame duck")! Mf+kG, Dr. med. Thomas G. Schätzler, FAfAM Dortmund

