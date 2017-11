Ärzte Zeitung online, 15.11.2017 1

Kleinere Narbe nach Herzinfarkt

Wachstumsfaktor sorgt für schnellere Heilung

HANNOVER. Forscher haben einen Wachstumsfaktor entdeckt, der die Heilung des Herzmuskels nach Infarkt verbessert, so dass nur eine kleine Narbe entsteht, wie die Medizinische Hochschule Hannover berichtet. Das Protein EMC10, das die Forscher in Knochenmarkszellen von Herzinfarktpatienten fanden, lasse Gefäßzellen zielgerichteter zum geschädigten Herzmuskel wandern und verbessere so die Blutversorgung des Gewebes (Circulation 2017; 136: 1809-1823). Gemeinsam mit einem Industriepartner wollen die Forscher EMC10 in großer Menge herstellen. Der Faktor könnte nach Infarkt für eine Woche durch eine unter die Haut implantierte Minipumpe abgegeben werden. Bei Mäusen funktioniere das sehr gut, heißt es in der Mitteilung. Es bestehe die Hoffnung, dass durch eine solche Therapie auch bei Patienten eine Herzinsuffizienz nach Infarkt verhindert werden könne.(eb)