Vorhofflimmern

Langzeit-EKG verbessert Früherkennung

Vorhofflimmern ist ein Risikofaktor für die Entwicklung von Schlaganfällen. Seine Entdeckung kann einen erneuten Schlaganfall verhindern.

LEIPZIG. Die Früherkennung von Vorhofflimmern bei Schlaganfallpatienten verbessert sich in erheblicher Weise, wenn bei ihnen mehrfach ein zehntägiges Langzeit-EKG durchgeführt wird. Das ist das Ergebnis einer dreijährigen Studie, die von Professor Rolf Wachter, Universitätsklinikum Leipzig (UKL), geleitet wurde. Die Entdeckung des Vorhofflimmerns führt nicht nur zur Änderung der Therapie, sondern verhindert möglicherweise sogar einen erneuten Schlaganfall, heißt es in einer Mitteilung des UKL.

Vorhofflimmern gilt als häufigste Rhythmusstörung des Herzens. Bei dieser Erkrankung wird der Herzrhythmus nicht mehr vom normalen Taktgeber, dem Sinusknoten, übernommen, sondern von schnellen Impulsen aus dem Herzvorhof. Allerdings fehlt dann die übliche Kontraktion des Herzvorhofs, weshalb sich Blutgerinnsel im Herzen bilden können, die zum Schlaganfall führen. Vorhofflimmern ist deshalb ein Risikofaktor für die Entwicklung von Schlaganfällen.

Für die Studie waren 400 Patienten, die bereits einen Schlaganfall erlitten hatten, randomisiert zwei Armen zugeordnet worden. Im Standardarm erfolgte die übliche Behandlung, das heißt drei Tage Herz-Rhythmus-Überwachung und ein Langzeit-EKG über 24 Stunden. Die Probanden des zweiten Arms hingegen erhielten ein Langzeit-EKG über zehn Tage, welches nach drei und nach sechs Monaten wiederholt wurde.

Wachter begleitete als Studienleiter beide Gruppen drei Jahre lang. Die ersten Ergebnisse erfreuten den Herzspezialisten: "Was wir im Langzeit-EKG-Arm in den ersten drei Monaten fanden, ist ungefähr so viel wie nach drei Jahren auf konventionellem Weg, sodass man die Erstdiagnose ‚Herz-Rhythmus-Störung‘ um fast drei Jahre nach vorn schieben kann", wird er in der Mitteilung zitiert.

Ob damit Schlaganfälle verhindert werden können, lässt sich so allerdings nicht sagen, dafür war die Studie zu klein. Jedoch: "Die Tendenz geht in die richtige Richtung", sagt der Experte, "Weniger Patienten des Langzeit-EKG-Arms erlitten einen weiteren Schlaganfall als solche des Standardarms."

Eine Studie unter Leitung von Wachter mit Beteiligung von 50 neurologischen Kliniken in ganz Deutschland und über 5000 Patienten ist bereits geplant. "Dann wollen wir zeigen, dass mit dieser Methode auch Schlaganfälle verhindert werden können", so Wachter. (eb)

