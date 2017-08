Ärzte Zeitung online, 11.08.2017 1

Antibiotika

Test erkennt Resistenz in 30 Minuten

UPPSALA. Einen Schnelltest auf Antibiotikaresistenzen haben schwedische Forscher entwickelt (PNAS 2017; online 8.August). Dabei werden Röhrchen mit verschiedenen Antibiotika versetzt und mit einzelnen Bakterien befüllt. Am Ende der Röhrchen verhindert eine Engstelle das Passieren der Bakterien. Kann ein Bakterium wachsen, steigt in kurzer Zeit die Zellzahl über der Engstelle und zeigt eine Resistenz an. (bae)

