Ärzte Zeitung online, 05.09.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Reisemedizin

Vietnam-Reisende müssen sich vor Dengue schützen

DÜSSELDORF. Vietnam wird dieses Jahr von einer frühen und heftigen Welle von Dengue-Fieber getroffen, berichtet das CRM Centrum für Reisemedizin. In der Regel beginnt dort die Übertragungssaison für die Krankheit erst im September. In diesem Jahr wurde bereits Ende Mai der erste Todesfall aus Hanoi gemeldet. Allein in dem Ballungsraum wurden 2017 bereits 20.000 Infektionen registriert. In Ho Chi Minh Stadt sind vier Menschen gestorben und etwa 16.500 erkrankt. Seit Anfang des Jahres wurden landesweit mehr als 90.620 Infektionen und mindestens 24 Todesfälle bestätigt. Am stärksten betroffen ist der Süden des Landes. Reisende sollten Schutz vor den überwiegend tagaktiven Stechmücken beachten, so das CRM. (eis)