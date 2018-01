Finger weg von Nase und Mund beim Niesen!

"Seltener Unfall - Eine Woche Krankenhaus, weil Mann beim Niesen die Nase zuhielt | Darf man sich beim Niesen die Nase zuhalten? Darüber wird mitunter leidenschaftlich gestritten. Ein Mann in Großbritannien hat nun schlechte Erfahrungen gemacht."

http://www.spiegel.de/gesundheit/diagnose/grossbritannien-nase-zugehalten-beim-niesen-eine-woche-krankenhaus-a-1187473.html



Mein Kommentar dazu:

"Am Schluss Ihres Reports wird es wieder richtig gestellt. Der Patient hatte sich beide Nasenlöcher u n d den Mund kräftig zugehalten und zugekniffen, um sein explosionsartiges Niesen völlig zu unterdrücken.

Das wird in: "Snap, crackle and pop: when sneezing leads to crackling in the neck"

BMJ Case Reports 2018; doi:10.1136/bcr-2016-218906

im British Medical Journal (BMJ) als Ursache einer seltenen Spontanperforation des Sinus piriformis [im hinteren Rachenring] nach einem kräftigen Niesen beschrieben.

Dieser Pathomechanismus führte keinesfalls zu Verletzungen in der Nase und ihren Nebenhöhlen, sondern zu einem verletzungsbedingten Rachen-Emphysem [Eindringen von Luft] mit Spontanperforation in die subcutanen Halsweichteile und zu Luft im Mediastinum [Weichteile des Brustkorbs]: "a rare spontaneous perforation of the pyriform sinus after a forceful sneeze, leading to cervical subcutaneous emphysema and pneumomediastinum".



Die Frage ist also nicht "Darf man sich beim Niesen die Nase zuhalten? Darüber wird mitunter leidenschaftlich gestritten. Ein Mann in Großbritannien hat nun schlechte Erfahrungen gemacht", sondern Nase zuhalten ist okay, so lange der Luftabstrom durch den Mund beim Niesen möglich bleibt.



Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie lieber Ihren Hausarzt.



