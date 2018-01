Ärzte Zeitung online, 29.01.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Überwachungssystem

Resistente Keime weltweit stark verbreitet

BANGKOK. Neue Daten bestätigen die weite Verbreitung von Antibiotikaresistenzen, sowohl in Ländern mit hohem als auch niedrigem Einkommen. Das berichtet die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zur Veröffentlichung erster Daten ihres neuen globalen Überwachungssystems zur Resistenz gegen antimikrobielle Mittel (Global Antimicrobial Surveillance System, GLASS). Bisher konnten die Daten von 500.000 Patienten mit Verdacht auf bakterielle Infektion aus 22 Ländern ausgewertet werden.

Die am häufigsten gemeldeten resistenten Bakterien seien demnach E. coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae sowie Salmonellen. Daten zur Resistenz von Tb-Erregern werden in dem System nicht erfasst.

Der Anteil an Patienten, die eine Infektion mit resistenten Keimen hatten, schwankt dabei stark zwischen den Ländern – bei Bakteriämien etwa zwischen null und 82 Prozent, so die WHO. (grz)