Reisemedizin

Touristen in Brasilien haben sich mit Gelbfieber angesteckt

DÜSSELDORF. Im Januar ist ein Tourist nach Rückkehr aus Brasilien in den Niederlanden an Gelbfieber erkrankt, berichtet das CRM Centrum für Reisemedizin. Er hatte sich seit Dezember im Bundesstaat Sao Paulo aufgehalten. Mitte Februar wurden weitere Infektionen bei Touristen registriert.

Ein 35-jähriger Chilene hat sich seit Dezember auf der Isla Grande, vor der Südküste von Rio de Janeiro, aufgehalten und ist dort gestorben. Ein Argentinier ist nach seiner Rückkehr aus der selben Region in Buenos Aires erkrankt.

Seit Juli 2016 wurden in Brasilien 464 Infektionen inklusive 154 Todesfällen bestätigt, und zwar in den Staaten Sao Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro und im Federal District. Reisenden in das Land wird Impfschutz empfohlen. (eb)