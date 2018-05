Ärzte Zeitung online, 30.05.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Deutschland

Man kann fast überall bedenkenlos baden

KOPENHAGEN. Nach dem Bericht der Europäische Umweltagentur EEA erfüllen 98 Prozent der 2287 untersuchten deutschen Badestelle die EU-Standards für Badewasser-Qualität. Nur acht Badestellen wurden mit "mangelhaft" bewertet:

» in Bayern: Satzdorfer See in Runding, See Freigericht-Ost bei Kahl am Main,

» in Brandenburg: Spreelagune in Lübben,

»in Hessen das Südufer des Werratalsees,

»in Baden-Württemberg: Goldscheuer-Badesee in Kehl vorsichtig sein,

»in Sachsen: blaue Adria in Bautzen,

»in Sachsen-Anhalt: Strandbad Reinsdorf,

» Mecklenburg-Vorpommern: Ostsee-Badestelle in Tremt am Strelasund zwischen Stralsund und der Insel Rügen. (dpa)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich