Ärzte Zeitung online, 22.10.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Aberdeenshire

Erster BSE-Fall in Schottland seit 10 Jahren

NEU-ISENBURG. In Aberdeenshire in Schottland ist bei einem Rind eine Bovine Spongiforme Enzephalopathie (BSE) bestätigt worden. Das meldet der britische Nachrichtensender BBC. Es handle sich um den ersten Fall in Schottland seit zehn Jahren.

Dem Nachrichtensender zufolge wurde die BSE-Erkrankung erst nach dem Tod des Tieres bei einer Routineüberprüfung festgestellt. Bisher handele es sich um einen Einzelfall, vier weitere Tiere aus der Herde seien vorsorglich getötet worden. Der Betrieb stehe bis auf Weiteres unter Quarantäne. Das Risiko für den Menschen ist den Behörden zufolge gering, da das Fleisch des Rindes nicht in die Nahrungsmittelkette gelangt sei. (bae)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich