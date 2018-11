Ärzte Zeitung online, 23.11.2018 1

Centrum für Reisemedizin

In Japan weiter steigende Zahl von Röteln

DÜSSELDORF. In Japan sind landesweit in diesem Jahr bislang etwa 1885 Menschen an Röteln erkrankt, wie das Centrum für Reisemedizin CRM meldet.

Ende September hatte das CRM noch von 1289 Erkrankten berichtet – innerhalb von rund drei Wochen hat sich deren Zahl demnach um fast 600 Erkrankte erhöht. Besonders betroffen seien die Stadt Tokio und die Präfekturen Chiba, Kanagawa, Aichi, Ibaraki und Saitama auf der Insel Honshu.

Vor einer Reise in das Land sollte immer auch der Standardimpfschutz überprüft und gegebenenfalls aufgefrischt werden, so das CRM. Die US-Seuchenbehörde CDC rät Schwangeren ohne Röteln-Schutz während des Ausbruchs von Japan-Reisen ab. (bae)

