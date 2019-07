Ärzte Zeitung online, 22.07.2019 1

Kanada

Zweiter Fall von Tollwut in British Columbia

VANCOUVER. Mitte Juli ist in der kanadischen Provinz British Columbia ein 21-jähriger Mann an den Folgen einer Tollwut-Infektion gestorben. Er hatte Mitte Mai auf Vancouver Island Kontakt zu einer an Tollwut erkrankten Fledermaus, teilt das Centrum für Reisemedizin CRM mit. Es sei der zweite Fall von Tollwut in der Provinz, 2003 war ein 52-Jähriger an der Krankheit gestorben.

Tollwut ist ja bei Wildtieren und Fledermäusen in Kanada verbreitet. Unter den terrestrischen Tieren sind im Norden vor allem Füchse, im Süden Stinktiere und Waschbären, ansonsten Fledermäuse Überträger des Erregers auf Haustiere und Menschen. Experten raten, nach verdächtigen Tierkontakten umgehend einen Arzt aufzusuchen. (mmr)

