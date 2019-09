Ärzte Zeitung online, 16.09.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Japan

Röteln gefährlich für ungeimpfte Schwangere

NEU-ISENBURG. Der Röteln-Ausbruch in Japan dauert weiter an, warnt die International Society for Infectious Diseases (ISID). Seit Jahresbeginn wurden in dem Land 2156 Fälle gemeldet.

Die ISID erinnert an die Reisewarnung der US-Centers for Disease Control (CDC), die ungeschützten Schwangeren vor Aufenthalten in Japan abrät.

Eine Röteln-Impfung vor Abreise ist nicht möglich, da der Lebendimpfstoff bei Schwangeren kontraindiziert ist. (eis)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich