Etablierte Überträgermücke

Autochthone Dengue-Infektionen in Spanien und Frankreich

SOLNA. Die Europäische Seuchenbehörde ECDC berichtet von mehreren Fällen autochthoner Infektionen mit dem Dengue-Virus in Spanien und Frankreich zwischen Juli und September dieses Jahres.

Ein Fall sei in der Grafschaft Barcelona aufgetreten, fünf Fälle in Vallauris im französischen Departement Alpes-Maritimes sowie ein Fall in Caluire-et-Cuire bei Lyon.

Sporadische autochthone Infektionen im Mittelmeerraum und südeuropäischen Ländern im Sommer und Herbst seien nicht ungewöhnlich.

Zum einen gebe es eine etablierte Population der Überträgermücke Aedes albopictus, zum anderen würden Fälle von Dengue- und auch Chikungunya-Infektionen bei Reiserückkehrern die Einführung der Viren begünstigen. (grz)

