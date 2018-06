Ärzte Zeitung online, 20.06.2018 1

Infektionen

Hepatitis A tritt vor allem noch in Osteuropa auf

STOCKHOLM. In den EU/EEA-Ländern wurden 2015 insgesamt 12.641 Fälle von Hepatitis A gemeldet und damit etwas weniger als in den Jahren zuvor, berichtet das European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).

Deutschland liegt mit einem Fall pro 100.000 Einwohner deutlich unter EU/EEA-Schnitt (2,5 Fälle). Spitzenreiter ist Rumänien (26,0) gefolgt von der Slowakei (16,3), Bulgarien (14,7), Ungarn (9,8) und Tschechien (6,9). (eis)

